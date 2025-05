UNIMPRESA * ROMA: «IMPATTO ECONOMICO DA 576 MILIONI, PER FUNERALI PAPA FRANCESCO ED ELEZIONE LEONE XIV»

17.17 - venerdì 9 maggio 2025

Un business da quasi 600 milioni di euro per la città di Roma, con il doppio evento legato ai Papi. Gli avvenimenti ecclesiastici legati alla morte di Papa Francesco, al suo funerale e al Conclave con l’elezione di Papa Leone XIV, che si sono svolti a Roma tra il 21 aprile e l’8 maggio 2025, hanno generato un impatto economico di 576 milioni di euro. L’afflusso di 700.000-900.000 pellegrini e turisti, per un totale di 2,4 milioni di pernottamenti, ha spinto l’economia locale, con 144 milioni di euro per gli alloggi, 57,6 milioni per la ristorazione, 28,8 milioni per i trasporti e 43,2 milioni per il commercio di souvenir religiosi. Nel contesto del Giubileo 2025, l’impatto è stato amplificato, nonostante costi organizzativi di 5-10 milioni di euro. Rispetto ai funerali di Giovanni Paolo II, che attirarono 3 milioni di pellegrini per un impatto di 500-700 milioni di euro attualizzati, gli eventi del 2025 sono stati meno intensi, ma hanno beneficiato del Giubileo e dell’inflazione, mantenendo comunque un impatto significativo. È quanto calcola il centro studi di Unimpresa.

«Per trasformare questa eccezionale performance in un volano di crescita economica e culturale di lungo periodo, invitiamo le istituzioni pubbliche, gli enti locali e il settore privato a investire con decisione in infrastrutture moderne e in una strategia di promozione turistica innovativa, al fine di capitalizzare ulteriormente il richiamo spirituale di Roma e consolidare il suo posizionamento globale. Occorrono investimenti strategici per ampliare l’offerta ricettiva attraverso la creazione di nuove strutture alberghiere, ostelli per pellegrini e alloggi diffusi nelle periferie, progettati con criteri di sostenibilità ambientale per rispondere alla domanda di un turismo responsabile. Sul fronte dei trasporti, serve completare la linea C della metropolitana, potenziare dei collegamenti con l’aeroporto di Fiumicino e creare hub intermodali dedicati ai pellegrini, integrati con tecnologie smart come app per la mobilità e sistemi di gestione dei flussi turistici, per migliorare l’accessibilità e l’esperienza dei visitatori» commenta il presidente di Unimpresa Lazio, Edoardo Lofoco.

Secondo il Centro Studi di Unimpresa, il doppio evento ecclesiastico che ha segnato Roma tra il 21 aprile e l’8 maggio 2025, dalla morte di Papa Francesco al suo funerale e dal Conclave all’elezione di Papa Leone XIV, ha generato un impatto economico straordinario per la città, stimato tra 342 e 576 milioni di euro, con una stima centrale di 451,5 milioni. È stato preso in considerazione l’afflusso massiccio di pellegrini e turisti, amplificato dal contesto del Giubileo 2025. Per i funerali di Papa Francesco, tra il 21 e il 26 aprile, Roma ha accolto tra 500.000 e 600.000 visitatori unici, con circa 400.000 persone presenti il 26 aprile tra Piazza San Pietro e il percorso verso Santa Maria Maggiore, dove il Papa è stato tumulato, e 250.000 che hanno reso omaggio alla salma nei giorni precedenti.

Sono stati registrati 154.000 arrivi nelle strutture ricettive il 25 e 26 aprile, con 320.000 pernottamenti, numeri probabilmente sottostimati vista la crescente affluenza. Per il Conclave e l’elezione di Papa Leone XIV, tra il 7 e il 10 maggio, si stimano tra 200.000 e 300.000 visitatori, con un afflusso giornaliero di 50.000-60.000 persone in Piazza San Pietro e un picco di oltre 40.000 al momento della fumata bianca l’8 maggio. In totale, tra i due eventi, Roma ha ospitato tra 700.000 e 900.000 visitatori unici, per un totale di 1,9-2,4 milioni di pernottamenti, considerando soggiorni medi di 3 giorni per i funerali e 2 giorni per l’elezione. La spesa media giornaliera di ciascun visitatore è stata stimata in 120 euro, di cui 60 euro per l’alloggio, 24 euro per la ristorazione, 12 euro per i trasporti, 18 euro per il commercio, come souvenir e acquisti, e 6 euro per altre voci, come donazioni o biglietti.

Per i funerali, le 1,5-1,8 milioni di presenze hanno generato una spesa diretta di 180-216 milioni di euro, mentre per il Conclave e l’elezione, le 400.000-600.000 presenze hanno prodotto 48-72 milioni di euro. Sommando queste cifre, l’impatto economico diretto si attesta tra 228 e 288 milioni di euro, con una stima centrale di 258 milioni. Applicando un moltiplicatore economico tra 1,5 e 2, che tiene conto degli effetti indiretti, come le forniture ai ristoranti, e indotti, come i salari spesi dai lavoratori, si aggiungono tra 114 e 288 milioni di euro, portando l’impatto totale alla cifra stimata. Il settore degli alloggi ha beneficiato di circa 114-144 milioni di euro, con hotel, B&B e case vacanza al completo nelle aree centrali come Prati, Borgo e Trastevere, nonostante la capacità ricettiva di Roma, limitata a 120.000 posti letto, abbia spinto molti visitatori verso località limitrofe.

La ristorazione ha incassato tra 45,6 e 57,6 milioni di euro, con ristoranti e bar vicino a San Pietro strapieni e un aumento del fatturato del 30-40% rispetto alla media giubilare. I trasporti hanno generato 22,8-28,8 milioni di euro, grazie al potenziamento di 17 linee ATAC e all’intenso uso di treni regionali e ad alta velocità, che hanno trasportato migliaia di persone, in un flusso paragonabile agli 800.000 arrivi ferroviari per i funerali di Giovanni Paolo II nel 2005. Il commercio, in particolare di souvenir religiosi come rosari e immagini sacre, ha prodotto 34,2-43,2 milioni di euro, con vendite concentrate a Borgo Pio e Via della Conciliazione, mentre altre voci, come donazioni e biglietti per musei, hanno contribuito con 11,4-14,4 milioni di euro.

Tuttavia, l’organizzazione degli eventi ha comportato costi pubblici per sicurezza, con polizia, vigili del fuoco e Protezione Civile, logistica, come maxischermi e transenne, e sanità, con ospedali da campo, stimati tra 5 e 10 milioni di euro, che riducono marginalmente l’impatto netto a 332-571 milioni di euro. Rispetto ai funerali di Giovanni Paolo II, che attirarono 3 milioni di pellegrini per un impatto di 500-700 milioni di euro attualizzati, gli eventi del 2025 sono stati meno intensi ma hanno beneficiato del Giubileo e dell’inflazione, mantenendo un impatto significativo.

