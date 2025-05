PRO VITA FAMIGLIA * FINE VITA: PRESIDENTE BRANDI, «BENE GOVERNO CONTRO LEGGE TOSCANA, UNA VITTORIA PER LA DIGNITÀ DELLA VITA»

17.06 - venerdì 9 maggio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Fine Vita. Pro Vita Famiglia: bene Governo contro Legge Toscana, mercoledì consegnate 31.000 firme a Palazzo Chigi. La decisione del Governo alla vigilia della Manifestazione Nazionale per la Vita di domani sabato 10 maggio a Roma.

“Pro Vita & Famiglia Onlus esprime piena soddisfazione per la *decisione del Governo di impugnare in Corte Costituzionale la Legge Toscana sulla regolamentazione del suicidio medicalmente assistito*, illegittima perché viola le competenze dello Stato e comunque disumana perché agevola le intenzioni suicidarie di cittadini fragili, spesso soli ed emarginati, invece di fornire le più adeguate cure ed assistenze perché vivano con dignità fino al termine naturale della vita.

È per noi molto significativo – conclude Brandi – che *la decisione avvenga alla vigilia della Manifestazione Nazionale per la Vita*, che domani, sabato 10 maggio, radunerà a Roma migliaia di partecipanti da tutta Italia contro l’aborto e qualsiasi forma di legalizzazione del suicidio assistito”. Lo afferma in una nota *Antonio Brandi*, Presidente di Pro Vita & Famiglia Onlus.

Lo scorso *mercoledì 7 gennaio il Presidente Brandi si era recato a Palazzo Chigi per consegnare agli uffici competenti le oltre 31.000 firme* raccolte con una petizione popolare rivolta al Governo affinché procedesse con urgenza con l’impugnazione della legge.