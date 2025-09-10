THEFORK AWARDS E MASTERCARD * APERTURE E GESTIONI: «PREMIATI 57 NUOVI RISTORANTI, TRA LORO “IL LIBERTINO” DI TRENTO (CON LO CHEF ALESSANDRO SALLESI)»

12.44 - mercoledì 10 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sono 57 i nuovi ristoranti che quest’anno si aggiudicano un posto d’onore nella scena gastronomica italiana grazie a TheFork Awards con Mastercard, il prestigioso riconoscimento dedicato alle migliori nuove aperture e gestioni dell’anno.

L’evento, giunto alla sua settima edizione, si apre con una novità di rilievo: Mastercard sarà Title Sponsor dell’iniziativa, rafforzando ulteriormente il valore e la portata del progetto. La partnership tra TheFork e Mastercard nasce da una visione condivisa: celebrare e sostenere un’ospitalità sempre più consapevole, innovativa e connessa al territorio e capace di dare slancio a nuove imprese nel mondo della ristorazione. All’interno di questa cornice, prende vita anche il Mastercard Impact Award, un nuovo premio speciale pensato per valorizzare quelle realtà capaci di generare un impatto virtuoso in tre ambiti chiave: sostegno alle comunità locali, promozione di un turismo autentico e supporto ai giovani talenti.

L’iniziativa è progettata e organizzata da TheFork in collaborazione con Identità Golose. Le insegne selezionate, nominate da 80 tra i più autorevoli chef italiani – e detentori complessivamente di oltre 100 Stelle MICHELIN – rappresentano una fotografia precisa e affascinante della ristorazione contemporanea: 21 nuove aperture al Nord, 19 al Centro e 17 tra Sud e Isole. In particolare, la Lombardia domina con 13 ristoranti, seguita da Lazio, Toscana e Campania (6 ciascuna), Piemonte (4), Abruzzo ed Emilia-Romagna (3), Calabria, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria e Trentino-Alto Adige (2), e infine Basilicata, Liguria, Sardegna e Veneto (1).

Ora il testimone passa al pubblico: fino al 30 settembre TheFork promuove un’iniziativa speciale che dà la possibilità agli utenti di votare il proprio ristorante preferito sul sito ufficiale, accedendo così all’estrazione per partecipare alla serata di gala che si terrà il 28 ottobre a Milano, presso Palazzo Mezzanotte. A condurre l’evento saranno Gerry Scotti e Alessia Ventura, mentre la cucina sarà affidata a un’esperienza d’eccellenza: una cena placée firmata dai Fratelli Cerea e Fabrizio Mellino, chef tristellati del panorama internazionale.

Durante la serata sarà svelato il vincitore del People’s Choice Award, scelto dal pubblico, e non mancheranno altri riconoscimenti speciali. Torna infatti per il quarto anno il Creators’ Choice Award, assegnato da una giuria di content creator di RealBites, la business unit del gruppo Realize Networks, focalizzata sulla creator economy del panorama food italiano, e per il secondo anno il Media Choice Award, selezionato da una giuria d’eccezione composta da firme del mondo editoriale.

Carlo Carollo, Country Manager di TheFork Italia, ha commentato: “Con i TheFork Awards con Mastercard celebriamo chi sceglie di mettersi in gioco, di innovare, di credere nella ristorazione italiana. Avere Mastercard al nostro fianco dà ancora più peso e visibilità all’iniziativa, e rafforza il messaggio che insieme possiamo davvero fare la differenza. Come sempre, offriamo a tutti i ristoranti nominati un anno gratuito del nostro gestionale, TheFork Manager, perché crediamo che l’eccellenza vada accompagnata da strumenti all’altezza. Il voto del pubblico chiude il cerchio: milioni di utenti scoprono e sostengono i nuovi protagonisti della cucina italiana, ed è lì che l’impatto diventa ancora più tangibile”.

Beatrice Cornacchia, Executive Vice President of Marketing and Communications for Asia Pacific, Middle East & Africa, Europe di Mastercard, ha commentato: “Siamo estremamente orgogliosi della nostra tradizione culinaria in Europa, dove la cultura del cibo rappresenta una parte fondamentale delle nostre vite e una vera passione. Collaborare con TheFork ci permette di mettere in contatto ancora più persone con esperienze gastronomiche fantastiche in tutta la nostra vibrante regione” .

Il progetto gode del supporto di importanti realtà del settore, tra cui Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto, Le Soste e APCI – Associazione Professionale Cuochi Italiani. Tra i partner media figurano Dove – sistema viaggi RCS e Realize Networks, mentre i partner tecnici sono Enterprise Hotel, Caraiba Luxury, Giorgi Wines e CER – Care’s Ethical Restaurant, la prima certificazione internazionale per ristoranti sostenibili. Tra gli sponsor dell’edizione 2025: Barilla, Electrolux Professional e Preso Bene. Acqua ufficiale dell’evento è Acqua Panna e S.Pellegrino.

Particolare attenzione viene riservata alle nuove generazioni: gli Ambasciatori del Gusto confermano il loro sostegno conferendo a ristoranti particolarmente meritevoli la nomina di “New Generation”. I giovani chef premiati entreranno di diritto nell’associazione come Associati a titolo gratuito per i primi due anni, avviando un percorso di valorizzazione all’interno della rete degli Ambasciatori.

I ristoranti nominati ai TheFork Awards con Mastercard

Abruzzo (3 ristoranti)

Don Evandro, Chef Pierluigi Antonucci, Popoli (Pescara) – nominato da Romito Niko e Tinari Arcangelo;

Ristorante Legàmi, Chef Genya Malafronte, Morro D’Oro (Teramo) – nominato da Recanati Errico;

Zunica 1880 a Villa Corallo, Chef Gianni Dezio, Sant’Omero (Teramo) – nominato da Di Fabio Davide.

Basilicata (1 ristorante)

DA MÒ, Chef Pompeo Limongiello, Matera – nominato da Lombardo Vitantonio.

Calabria (2 ristorante)

Heart Ristorante, Chef Emanuele Strigaro, Crotone – nominato da Ceraudo Caterina;

Tribarakkio, Chef Mariarita Bruno, Catanzaro – nominato da Rossi Nino e Biafora Antonio.

Campania (6 ristoranti)

Il Bikini, Chef Pasquale Rinaldo, Vico Equense (Napoli) – nominato da Avallone Salvatore;

La Corte degli Dei, Chef Vincenzo Guarino, Agerola (Napoli) – nominato da Di Pinto Roberto e Iaccarino Ernesto;

Osteria Perbene, Chef Carmine Aschettino, Avellino – nominato da Pepe Franco;

Pedro, Chef Salvatore d’Alessio, Capri (Napoli) – nominato da Caputo Alfonso;

Ristorante San Gregorio, Chef Antonio Minichiello, Sorbo Serpico (Avellino) – nominato da Caruso Martina;

Ritorno, Chef Alberto Giocondi, Acerra (Napoli) – nominato da Guida Peppe e Sposito Francesco.

Emilia Romagna (3 ristoranti)

Casa Serafini, Chef Andrea Serafini, Borgo Tossignano (Bologna) – nominato da Alajmo Massimiliano e Gorini Gianluca;

La Dispensa dei Balocchi, Chef Fabio Pellicardi, Piacenza – nominato da Mazzocchi Isa;

Serra Sole, Chef Max Poggi, Trebbo (Bologna) – nominato da Marchini Luca.

Lazio (6 ristoranti)

Avus, Chef Alex Saros, Marino (Roma) – nominato da Scarsella Sara;

Café Ginori, Chef Fulvio Pierangelini, Roma – nominato Russo Alfredo;

Fratelli Trecca, Chef Manuel e Nicolò Trecastelli, Roma – nominato da Lippi Daniele e Pascucci Gianfranco;

Futura, Chef Anastasia Paris, Roma – nominato da Bowerman Cristina e Ziantoni Antonio;

Ippolito, Chef Andrea Alberghetti e Marco Fedeli, Fiumicino (Roma) – nominato da Genovese Anthony, Seu Pier Daniele, Stile Domenico e Usai Daniele;

Scima, Chef Paolo D’Ercole, Roma – nominato Scamardella Ciro.

Liguria (1 ristorante)

Venti, Chef Manuel Marchetta, Imperia – nominato da Marmo Enrico.

Lombardia (13 ristoranti)

Abba, Chef Fabio Abbattista, Milano – nominato da Aprea Andrea, Capitaneo Remo e Mario, De Prà Davide e Metullio Matteo, Griffa Paolo, Guida Antonio e Lazzarini Michele;

Bluesquare, Chef Fabrizio Melchiorre, Milano – nominato da Guidara Davide;

Casa Romano, Chef Luca Adobati, Alzano Lombardo (Bergamo) – nominato da Cerea Enrico e Roberto;

Cucina Franca, Chef Facundo Castellani, Milano – nominato da Negrini Alessandro e Pisani Fabio;

Li Somari, Chef Adriano Baldassarre, Milano – nominato da Proietti Refrigeri Alessandro;

Muku Kyoto, Chef Takumi Horibe, Milano – nominato da Cantafio Simone;

Opinabile, Chef Luca Lanciani, Brescia – nominato da Léveillé Philippe;

Osteria Popolare Pugliese, Chef Francesca Micoccio, Milano – nominato da Canzian Daniel;

Raw, Chef Enrico Ferrari, Milano – nominato da Caranchini Davide e Cracco Carlo;

Roncoroni Classici Gastronomici, Chef Eugenio Roncoroni, Milano – nominato da Cuttaia Pino, Morelli Giancarlo e Varese Viviana;

Sandì, Chef Laura Santosuosso, Milano – nominato da Oldani Davide e Pavan Chiara, Brutto Francesco e Marzullo Davide;

Vasiliki Kantina & Gastronomia, Chef Attilio Marzo e Gikas Xenakis, Milano – nominato da Buono Antonio e Ciotti Stefano;

Via Stampa, Chef Danilo Bonanno, Milano – nominato da Perbellini Giancarlo.

Marche (2 ristoranti)

Contrada San Savino, Chef Paolo Paniccia, Civitanova Marche (Macerata) – nominato da Mazzaroni Enrico e Serva Sandro e Maurizio;

Onice Osteria, Chef Gioele Ponzanetti, Porto San Giorgio (Fermo) – nominato da Abou Zaki Richard.

Piemonte (4 ristoranti)

Adelaide! Bottega Bar, Chef Giuseppe Tarantino, Torino – nominato da Alciati Ugo;

Archè Ristorante, Chef Dennis Cesco, Piobesi d’Alba (Cuneo) – nominato da Palluda Davide;

I Cedri a Villa Pattono, Chef Emanuele Anastasi, Costigliole d’Asti (Asti) – nominato da Boffa Gabriele;

Radici del Relais Le Marne, Chef Mykyta Bida, Costigliole d’Asti (Asti) – nominato da Crippa Enrico.

Puglia (2 ristoranti)

Fràn, Torre Chianca, Chef Leonardo D’Ingeo, Lecce – nominato da Marrocco Solaika;

Terradimare, Chef Domenico Di Tondo, Trani (Barletta Andria Trani) – nominato da Catalano Andrea.

Sardegna (1 ristorante)

Bottiglieria del Popolo, Chef Enrico Obinu, Cagliari – nominato da Stara Francesco.

Sicilia (2 ristoranti)

Mezzena, Chef Davide Autovino, Palermo – nominato da Lo Coco Tony;

Pensiero, Chef Alessandro Musso e Pierclaudio Ruta, Modica – nominato da Cedroni Moreno.

Toscana (6 ristoranti)

Ambar Kitchen, Chef Andrea Magnelli, Firenze – nominato da Mengoni Claudio;

Cecchini in Città, Chef Mariano Pastega, Firenze – nominato da Monco Riccardo;

La Gemella – Collegio alle Querce, Chef Nicola Zamperetti, Firenze – nominato da Mollica Vito;

Santabarbara Desco & Cucina, Firenze, Chef Alessio Ninci e Lorenzo Chirimischi, Firenze – nominato da Hagen Ariel;

Tamerice – Osteria Vegetale, Chef Matteo Giaconi, Livorno – nominato da Devoto Giacomo;

Theca Ristorante, Chef Carmelo Giardino, Pomarance (Pisa) – nominato da Trovato Gaetano.

Trentino Alto Adige (2 ristoranti)

Alpes del Bad Schörgau, Chef Matthias Kirchler, Sarentino (Bolzano) – nominato da Zippl Stephan;

Il Libertino, Chef Alessandro Sallesi, Trento – nominato da Bellingeri Alessandro e Gilmozzi Alessandro.

Umbria (2 ristoranti)

Arso, Chef Tommaso Tonioni, Orvieto (Terni) – nominato da Piccini Valeria;

Olimpia, Chef Vittorio Maria Valloni, Torgiano (Perugia) – nominato da Baracchi Silvia.

Veneto (1 ristorante)

Trattoria La Pigna, Chef Francesco Zirano, Verona – nominato da Bosco Renato.