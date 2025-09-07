TEMU * TSHIRT DISNEY RIVELATASI CONTRAFFATTA: «PRODOTTO GIÀ RIMOSSO DALLA PIATTAFORMA, ABBIAMO AMPLIATO IL TEAM “IDENTITY PROTECTION”»

12.32 - domenica 7 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

In riferimento al vostro articolo (LINK LANCIO OPINIONE) relativo al caso del consumatore che ha acquistato su TEMU una tshirt Disney rivelatasi contraffatta, condividiamo di seguito il commento ufficiale da parte del portavoce di TEMU:

“I prodotti menzionati sono già stati rimossi dalla piattaforma. Temu è un marketplace online in cui venditori indipendenti mettono in vendita i propri prodotti e a tutti i venditori viene richiesto di verificare la propria identità e di rispettare i diritti di proprietà intellettuale, che TEMU tutela in conformità con le policy della propria piattaforma.

TEMU gestisce altresì un sistema dedicato alla tutela della proprietà intellettuale, che comprende un monitoraggio proattivo e un portale online attraverso cui i titolari dei diritti possono segnalare e monitorare direttamente i reclami. Le inserzioni segnalate vengono prontamente esaminate e rimosse qualora risultino in violazione.

Per rafforzare ulteriormente il nostro impegno, abbiamo ampliato il nostro team di Identity Protection, messo a punto un centro dedicato alla tutela dei marchi e intensificato la collaborazione con i titolari dei diritti. Inoltre, TEMU è membro dell’International Trademark Association (INTA) e ha firmato un Memorandum of Understanding con la International AntiCounterfeiting Coalition (IACC) per potenziare gli sforzi congiunti contro la contraffazione online.” (allegati entrambi i comunicati stampa relativi alle due affiliazioni)”.

///

Temu sigla un accordo con la International AntiCounterfeiting Coalition per rafforzare la tutela della proprietà intellettuale

Il marketplace entra a far parte del Consiglio consultivo della IACC insieme

ad altri marchi e piattaforme globali

Il presidente della IACC Bob Barchiesi (a sinistra) e Christine Casaceli, responsabile della conformità alla proprietà intellettuale di Temu per gli Stati Uniti (a destra), hanno firmato il protocollo d’intesa

San Diego, California –21 maggio, 2025 – Temu, il marketplace online globale in forte crescita, ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con la International AntiCounterfeiting Coalition (IACC) per intensificare la collaborazione nella protezione della proprietà intellettuale e ampliare le iniziative contro la contraffazione online.

Il protocollo d’intesa è stato siglato la scorsa settimana a San Diego in occasione della Conferenza annuale IACC 2025. Nell’ambito della collaborazione, Temu è entrata a far parte del Marketplace Advisory Council (MAC) della IACC, recentemente lanciato, come membro fondatore. Il MAC è un forum intersettoriale che comprende i principali marketplace online, fornitori di pagamenti e brand globali con l’obiettivo di stabilire un nuovo standard di cooperazione nella lotta alla contraffazione.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Temu nel Marketplace Advisory Council, in qualità di partner chiave nella lotta comune alla contraffazione”, ha dichiarato Bob Barchiesi, presidente della International Anti-Counterfeiting Coalition. “Questo protocollo d’intesa rappresenta un significativo passo avanti nella nostra collaborazione basata sulla trasparenza, sulla responsabilità e sull’impegno comune per la protezione dei consumatori. La IACC ha creato il MAC per riunire le parti interessate in modo da ottenere un impatto reale e duraturo e la partecipazione di Temu contribuisce a rafforzare questa visione”.

Il MAC offre una piattaforma collaborativa in i siti di ecommerce, le società di pagamento e i proprietari dei marchi possono collaborare, condividere la propria visione e creare partnership più forti per affrontare una delle sfide più persistenti dell’economia digitale: la proliferazione dei prodotti contraffatti online.

“L’adesione a questa coalizione sottolinea l’impegno di Temu nel contribuire alla messa a punto di un mercato online affidabile”, ha dichiarato un portavoce di Temu. “Siamo impazienti di poter collaborare con altri leader del settore per creare una potente forza collettiva contro la vendita di merci illegali online”.

Dal lancio nel 2022, Temu ha investito molto nell’applicazione della proprietà intellettuale. Le misure comprendono:

• Formazione completa ai rivenditori, inclusa la conformità

• Monitoraggio algoritmico 24 ore su 24, supportato da una revisione manuale.

• Un portale dedicato alla protezione della proprietà intellettuale e un registro dei marchi per semplificare l’invio delle segnalazioni

• Team interno specializzato nella gestione delle controversie con tempistiche rapide e alta precisione

Oltre a Temu, tra gli altri membri del MAC IACC figurano le piattaforme di e-commerce Amazon ed eBay, i fornitori di servizi di pagamento Mastercard, PayPal e Visa, nonché marchi globali come Apple, Chanel, Colgate-Palmolive, Disney, Ford, Johnson & Johnson e Nike.

==

Temu entra a far parte dell’International Trademark Association per rafforzare la protezione della proprietà intellettuale a livello globale

Milano, 28 luglio 2025 – Temu, il marketplace online globale, è entrato a far parte dell’International Trademark Association (INTA) come membro corporate del Comitato Anticontraffazione.

INTA è un’associazione globale che riunisce oltre 6.700 organizzazioni, rappresentando più di 37.000 esperti di marchi e proprietà intellettuale, e titolari di brand in 181 Paesi. Con l’ingresso in INTA, Temu rafforza il proprio impegno nella costruzione di un marketplace online affidabile e nella promozione della protezione della proprietà intellettuale a livello globale attraverso una più ampia e trasversale collaborazione tra settori.

«Siamo lieti che Temu abbia deciso di partecipare alle iniziative anticontraffazione dell’associazione, tra cui l’Annual Anticounterfeiting Workshop e l’Online Takedown Certificate Program, che promuovono lo scambio di best practice e il dialogo tra stakeholder» ha dichiarato Alastair Gray, Direttore del Comitato Anticontraffazione di INTA. «Una collaborazione costruttiva in questi ambiti può contribuire alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale dei membri INTA e supportare la rimozione dei prodotti contraffatti dalla piattaforma, proteggendo così i consumatori».

Nel corso dell’Annual Meeting 2025 di INTA, tenutosi a San Diego lo scorso maggio, Temu ha partecipato alla tavola rotonda del Comitato Anticontraffazione, ricoprendo il ruolo di moderatore per facilitare il dialogo tra titolari di marchi, piattaforme online e funzionari governativi su tecnologie emergenti, migliori pratiche di collaborazione e strategie per rafforzare la lotta globale alla contraffazione.

«Entrare a far parte di INTA e del suo Comitato Anticontraffazione riflette l’impegno continuo di Temu per garantire un’esperienza di acquisto online sicura e affidabile», ha dichiarato un portavoce di Temu. «Crediamo nella collaborazione con gli stakeholder e i colleghi del settore per promuovere azioni congiunte a tutela della proprietà intellettuale.»

Temu partecipa inoltre ai workshop online promossi da INTA, tra cui il Programma di Certificazione per la Segnalazione e la Rimozione sulle piattaforme online, che definisce le procedure e le best practice adottate dalle piattaforme di e-commerce e social media. Questi workshop mirano a migliorare la qualità e la precisione delle segnalazioni da parte di chi ne detiene i diritti, promuovendo processi di rimozione più efficaci e una moderazione dei contenuti più accurata.

Dalla sua fondazione nel 2022, Temu ha investito in modo significativo nell’applicazione delle normative sulla proprietà intellettuale, attraverso misure che includono un accurato controllo dei venditori e corsi di formazione sulla conformità, il monitoraggio algoritmico 24/7 con revisione manuale, un portale dedicato alla protezione della proprietà intellettuale e un registro dei marchi per semplificare le richieste di rimozione, oltre a un team interno di enforcement che gestisce le segnalazioni con rapidità e precisione.

###

Informazioni su TEMU

Temu è una piattaforma globale di e-commerce che mette in contatto i consumatori con milioni di produttori, marchi e partner commerciali. Presente in più di 90 mercati in tutto il mondo, Temu si impegna a fornire prodotti di alta qualità a prezzi accessibili, per semplificare la vita di tutti i giorni.