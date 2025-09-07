REGIONE VENETO * BASSANO – AGGRESSIONE AD UNA 42ENNE: ZAIA, «CONDANNO CON FORZA QUEST’ENNESIMO EPISODIO DI VIOLENZA DI GENERE, NON SI DEVE ARRETRARE DI UN PASSO»

12.22 - domenica 7 settembre 2025

Aggressione a una donna a bassano. Zaia: “Condanno con forza quest’ennesimo episodio di violenza di genere. Non si deve arretrare di un passo”. “Questa notte a Bassano si è consumata una gravissima aggressione: una donna di 42 anni è stata colpita dall’ex marito con un coltello al volto, al torace e alle braccia, oltre a essere presa a pugni in diverse parti del corpo, mentre si trovava sul posto di lavoro alle 22.45.”, rende noto il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia.

“Sul luogo sono intervenute immediatamente le Forze dell’ordine e la vittima è stata trasportata all’ospedale San Bassiano, dove si trova ora ricoverata in Osservazione Breve Intensiva, e desidero esprimere la mia più ferma condanna per questo ennesimo episodio di violenza di genere, che lascia sgomenti e rappresenta una ferita profonda per tutta la comunità veneta.”, prosegue Zaia.

“Alla donna va la mia vicinanza e quella dell’intera Regione; aggiungo che non dobbiamo mai arretrare di un passo nella lotta alle aggressioni di genere e a ogni forma di violenza contro le donne.”, sottolinea il Presidente.

“È fondamentale dare un messaggio corale, forte e coeso, che unisca istituzioni, società civile e cittadini: non esiste giustificazione che possa attenuare un atto tanto vile. Ringrazio le Forze dell’ordine per il tempestivo intervento e auspico che venga fatta piena chiarezza su quanto accaduto. Il Veneto non tollera la violenza: continueremo a lavorare con determinazione per promuovere una cultura del rispetto e della dignità di ogni persona.”, conclude il Presidente Zaia.