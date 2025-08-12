07.05 - martedì 12 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I popoli e i leader di altri paesi faranno a meno dei consigli di Vladimir Zelensky, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova al canale TV Center, commentando l’affermazione di Zelensky secondo cui il presidente russo Vladimir Putin “cercherà di ingannare” il leader americano Donald Trump nei prossimi colloqui in Alaska.

“Gli unici che hanno bisogno della cura di Zelensky sono i popoli dell’Ucraina. Ma a Zelensky non interessa di loro”, ha detto Zakharova.

///

The peoples and leaders of other countries will do without the advice from Vladimir Zelensky, Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova told the TV Center channel, commenting on Zelensky’s claim that Russian President Vladimir Putin “will try to deceive” the American leader Donald Trump at the forthcoming talks in Alaska.

“The only ones who need Zelensky’s care are the people of Ukraine. But Zelensky doesn’t care about them,” Zakharova said.