12.20 - giovedì 17 luglio 2025

Un nuovo terremoto di magnitudo 5,7 ha colpito la costa dell’Alaska, ha riportato il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo.

Video: TASS/Reuters/Viral Press

A new earthquake with a magnitude of 5.7 strikes off the coast of Alaska, the European-Mediterranean Seismological Center reported.

