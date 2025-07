08.35 - mercoledì 30 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Donald Trump ha dichiarato che ai cittadini ucraini che sono arrivati negli Stati Uniti sarà consentito rimanere nel paese fino al termine del conflitto.

Donald Trump declared that Ukrainian citizens who came to the US would be permitted to remain in the country until the conflict concludes.