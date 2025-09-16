TASS (TELEGRAM) * ZAKHAROVA,«MOSCA RISPONDERÀ ALLE RESTRIZIONI UE, VALUTERÀ GLI INTERESSI NAZIONALI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
La Russia risponderà alle nuove restrizioni sui visti dell’Unione Europea in base ai suoi interessi nazionali, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.
Ha sottolineato che Mosca reagirà a qualsiasi passo, compreso un potenziale blocco della circolazione dei diplomatici russi all’interno dell’Area Schengen.
La decisione sarà presa dopo aver analizzato le misure specifiche adottate dall’UE.
Russia will respond to new European Union visa restrictions based on its national interests, stated Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova.
She emphasized that Moscow will react to any steps, including a potential blockade on the movement of Russian diplomats within the Schengen Area.
The decision will be made after analyzing specific measures taken by the EU.