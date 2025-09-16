ZELENSKY (TELEGRAM) * «IL CAPO DELL’INTELLIGENCE UCRAINA RIFERISCE SULLA SITUAZIONE DEI CARBURANTI RUSSI DOPO LE SANZIONI» (VIDEO)

20.37 - martedì 16 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Oggi, il capo del Servizio di intelligence estera dell’Ucraina ha riferito.

Principalmente sulla situazione nel settore dei carburanti della Russia dopo le nostre sanzioni a lungo raggio.

Ringrazio gli operatori ucraini di droni per la loro precisione; ringrazio anche i nostri produttori sia di droni che di missili.

Sembra che l’industria ucraina stia accelerando il passo.

C’è stata anche una relazione sulle intenzioni della leadership russa, anche nei confronti di altri Paesi.

La Russia non ha intenzioni amichevoli – e questo è un eufemismo.

Il sistema è in fase di ristrutturazione per consentire la guerra in qualsiasi momento e contro qualsiasi avversario.

Questo può essere contrastato solo con sanzioni, forti sanzioni globali, e con le nostre capacità a lungo raggio.

///

Today, the Head of the Foreign Intelligence Service of Ukraine reported.

Primarily about the situation in Russia’s fuel sector after our long-range sanctions.

I thank the Ukrainian drone operators for their precision; I also thank our producers of both our drones and our missiles.

It feels like the Ukrainian industry is stepping up its pace.

There was also a report on the intentions of the Russian leadership, including with regard to other countries.

Russia harbors no friendly intentions – and that is putting it mildly.

The system there is being restructured to enable war at any moment and against any opponent.

This can only be countered by sanctions, strong global sanctions, and by our long-range capabilities.