Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * ZAKHAROVA, «LA RUSSIA PROPONE VOLI DIRETTA CON GLI USA, NON SI TRATTA DI POLITICA MA DI PRAGMATISMO»

12.30 - mercoledì 3 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

La Russia ha fatto proposte specifiche agli Stati Uniti sulla ripresa dei voli diretti, non si tratta di politica, ma di pragmatismo e di esigenze delle persone, ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in un’intervista con la TASS a margine del Forum Economico Orientale (EEF).

#EEF2025

Russia has made specific proposals to the United States on resuming direct flights, this is not about politics, but about pragmatism and people’s needs, Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova said in an interview with TASS on the sidelines of the Eastern Economic Forum (EEF).

#EEF2025

