CAIRO EDITORE – “SETTIMANALE GIALLO“ * GARLASCO: «IN CASA POGGI C’ERANO ALTRE TRACCE DI SCARPE, TROVATE IMPRONTE DI SUOLE DIVERSE MAI ANALIZZATE»

12.16 - mercoledì 3 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Settimanale Giallo (Cairo Editore), pubblica la consulenza del professor Francesco Maria Avato, realizzata per la difesa di Alberto Stasi nel 2014. Secondo l’esperto in casa Poggi non c’erano solo le impronte insanguinate di suole a pallini, come è sempre stato detto, ma c’erano anche altre impronte, di suole differenti. Il professore, studiando le fotografie della scena del crimine scattate dai carabinieri, ne ha contate tre nella zona ingresso-cucina, due in bagno, una in corridoio e due vicino alla porta del garage.

Secondo la sua descrizione erano “impronte latenti parziali di suola di calzatura aventi morfologia diversa da quella in oggetto”, cioè di quella a pallini, identificata come suola di scarpa Frau. Il professore specifica anche che queste suole sicuramente non appartengono né a Stasi, né ai due carabinieri entrati dopo di lui senza calzari, né ai soccorritori del 118. La consulenza del professor Avato è molto importante perché, anche se non si può risalire a chi appartenessero queste scarpe, rivela la presenza di altre persone sulla scena del crimine. Sempre nella consulenza Avato, inoltre, spunta la fotografia e la descrizione di un’impronta di mano nel sangue di Chiara: un’impronta mai considerata dalle successive analisi ma netta e “a stampo”, che di sicuro non appartiene alla vittima. La dottoressa Cristina Cattaneo, chiamata dalla Procura proprio a rivedere tutte le tracce di sangue sulla scena del crimine, si occuperà anche di questo.