TASS (TELEGRAM) * ZAKHAROVA, «LA RUSSIA NON HA INTENZIONE DI DISCUTERE LE IDEE DI UN INTERVENTO MILITARE STRANIERO IN UCRAINA»

06.50 - giovedì 4 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

I punti chiave delle dichiarazioni della portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, durante il briefing a margine del Forum Economico Orientale:

La Russia non ha intenzione di discutere le idee di un intervento militare straniero in Ucraina in nessun formato

L’approvazione della possibile vendita di oltre 3.000 missili ERAM e delle relative attrezzature all’Ucraina da parte degli Stati Uniti contraddice l’aspirazione dichiarata alla soluzione diplomatica del conflitto

La delegazione russa si concentrerà sul ripristino del ruolo centrale di coordinamento delle Nazioni Unite durante l’80esima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite

Il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov parteciperà al dialogo strategico Russia-Consiglio di Cooperazione del Golfo a Sochi l’11 settembre

Key takeaways from statements of Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova at the briefing on the sidelines of the Eastern Economic Forum:

Russia is not going to discuss ideas of foreign military intervention in Ukraine in any format

Approval of the possible sale of more than 3,000 ERAM missiles and related equipment to Ukraine by the US contradicts the stated aspiration for the diplomatic settlement of the conf lict

The Russian delegation will focus on restoring the central coordinating role of the UN during the 80th session of the UN General Assembly

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov will participate in the Russia – Gulf Cooperation Council strategic dialogue in Sochi on September 11

