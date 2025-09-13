TASS (TELEGRAM) * YAHYA SARIA, «GLI HOUTHI HANNO ATTACCATO TEL AVIV CON UN “MISSILE BALISTICO IPERSONICO“, COLPITI OBIETTIVI VULNERABILI»

09.03 - sabato 13 settembre 2025

Il movimento ribelle Houthi dello Yemen, Ansar Allah, ha effettuato un attacco con un “missile balistico ipersonico” contro diversi obiettivi a Tel Aviv, ha dichiarato il portavoce del gruppo, Yahya Saria.

“Le forze missilistiche yemenite hanno condotto un’operazione militare speciale utilizzando un missile balistico ipersonico Palestina-2 con testate multiple, che ha colpito diversi obiettivi vulnerabili nell’area occupata di Tel Aviv. L’operazione ha raggiunto con successo i suoi obiettivi”, ha dichiarato il portavoce del canale televisivo Al Masirah, di proprietà degli Houthi.

In precedenza, sabato, l’esercito israeliano ha riferito di aver intercettato un missile lanciato dallo Yemen. Secondo la dichiarazione, ciò è avvenuto al di fuori dello spazio aereo israeliano.

Yemen’s Houthi rebel movement Ansar Allah has carried out a “hypersonic ballistic missile” strike on several targets in Tel Aviv, the group’s spokesman Yahya Saria said.

“The Yemeni missile forces conducted a special military operation using a Palestine-2 hypersonic ballistic missile with multiple warheads, which hit several vulnerable targets in the occupied area of Tel Aviv. The operation successfully achieved its goals,” the Houthi-owned Al Masirah TV channel quoted the spokesman as saying.

Earlier on Saturday, the Israeli army reported that it had intercepted a missile launched from Yemen. According to the statement, this occurred outside of Israeli airspace.