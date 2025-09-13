TASS (TELEGRAM) * «LA RUSSIA HA LANCIATO MISSILI ONIKS DALL’ARCIPELAGO FRANZ JOSEF LAND, DURANTE LE ESERCITAZIONI MILITARI ZAPAD 2025»

08.40 - sabato 13 settembre 2025
I sistemi missilistici russi di difesa costiera Bastion hanno effettuato un attacco con missili Oniks dall’arcipelago Franz Josef Land contro un gruppo che imitava un ipotetico nemico nell’ambito delle esercitazioni militari Zapad 2025, ha riferito il Ministero della Difesa.
Video: Ministero della Difesa russo/TASS
Russian Bastion coastal defense missile systems have carried out a strike with Oniks missiles from the Franz Josef Land archipelago on a group imitating a hypothetical enemy as part of the Zapad 2025 military drills, the Defense Ministry reported.
Video: Russian Defense Ministry/TASS
