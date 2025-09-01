Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

TASS (TELEGRAM) * XI JINPING: «VORREI PROPORRE UN’INIZIATIVA GLOBALE, PER UN SISTEMA INTERNAZIONALE PIÙ GIUSTO ED EQUO»

13.02 - lunedì 1 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il Presidente cinese Xi Jinping ha proposto un’iniziativa di governance globale completa durante una riunione allargata dell’Organizzazione di Cooperazione di Shanghai (SCO) a Tianjin.

“Vorrei proporre un’iniziativa di governance globale e lavorare con tutti i Paesi per creare insieme un sistema internazionale più giusto ed equo, favorendo una comunità con un futuro condiviso per l’umanità”, ha dichiarato Xi.

Chinese President Xi Jinping has proposed a comprehensive global governance initiative during an expanded Shanghai Cooperation Organization (SCO) meeting in Tianjin.

“I would like to put forward a global governance initiative and work with all countries to jointly create a more just and equitable international system, fostering a community with a shared future for mankind,” Xi declared.

