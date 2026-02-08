TASS (TELEGRAM) * WORLD DEFENSE SHOW (SAUDI ARABIA): «CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION (NORINCO) HA PRESENTATO UN CANE ROBOT MILITARE SPECIALIZZATO» (VIDEO)

12.03 - domenica 8 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La China North Industries Group Corporation (Norinco) ha presentato un cane robot militare specializzato al World Defense Show (in Saudi Arabia).

Il cane robot autonomo a quattro zampe può essere utilizzato, tra le altre cose, per trasportare munizioni.

Video: Sofya Savitskaya/Yekaterina Adamova/TASS.

///

China North Industries Group Corporation (Norinco) presented a specialized military robot dog at World Defense Show (in Saudi Arabia).

The autonomous four-legged robot dog can be used to carry ammunition, among other things.

Video: Sofya Savitskaya/Yekaterina Adamova/TASS