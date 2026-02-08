TASS (TELEGRAM) * WORLD DEFENSE SHOW (SAUDI ARABIA): «CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION (NORINCO) HA PRESENTATO UN CANE ROBOT MILITARE SPECIALIZZATO» (VIDEO)

12.03 - domenica 8 febbraio 2026
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
La China North Industries Group Corporation (Norinco) ha presentato un cane robot militare specializzato al World Defense Show (in Saudi Arabia).
Il cane robot autonomo a quattro zampe può essere utilizzato, tra le altre cose, per trasportare munizioni.
Video: Sofya Savitskaya/Yekaterina Adamova/TASS.
China North Industries Group Corporation (Norinco) presented a specialized military robot dog at World Defense Show (in Saudi Arabia).
The autonomous four-legged robot dog can be used to carry ammunition, among other things.
Video: Sofya Savitskaya/Yekaterina Adamova/TASS
