TASS (TELEGRAM) * VON DER LEYEN, «LA COMMISSIONE EUROPEA SOSPENDE IL SOSTEGNO FINANZIARIO AD ISRAELE, IN RISPOSTA ALLA SUA OPERAZIONE MILITARE NELLA STRISCIA DI GAZA»

19.47 - mercoledì 17 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

La Commissione Europea sospende il sostegno finanziario a Israele in risposta alla sua operazione militare nella Striscia di Gaza, ha annunciato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

“Gli orribili eventi che si verificano quotidianamente a Gaza devono cessare”, ha dichiarato von der Leyen, precisando che l’UE ha deciso di “sospendere le concessioni commerciali con Israele, sanzionare i ministri estremisti e i coloni violenti e sospendere il sostegno bilaterale a Israele”

