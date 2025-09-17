Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * «PROTESTE A LONDRA CONTRO TRUMP, MANIFESTANTI SVENTOLANO BANDIERE PALESTINESI»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
18.51 - mercoledì 17 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Migliaia di persone stanno protestando contro la visita del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Londra.

I membri della Stop Trump Coalition portano bandiere palestinesi e chiedono la liberazione di Gaza. Chiedono anche la fine delle forniture di armi a Israele e un’intifada.

Video e foto: Ilya Dmitryachev/TASS

///

Thousands of people are protesting against US President Donald Trump’s visit in London.

Members of the Stop Trump Coalition are carrying Palestinian flags and demanding the liberation of Gaza. They are also calling for an end to arms supplies to Israel and an intifada.

Video and photos: Ilya Dmitryachev/TASS

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.