TASS (TELEGRAM) * VON DER LEYEN: «I LEADER EUROPEI E ZELENSKY HANNO FATTO PROGRESSI NELLA DISCUSSIONE DI UN PIANO PER RISOLVERE IL CONFLITTO IN UCRAINA»

01.57 - martedì 2 dicembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I leader europei e Vladimir Zelensky hanno fatto progressi nella discussione di un piano per risolvere il conflitto in Ucraina, ha dichiarato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

“Oggi abbiamo avuto una buona discussione con Vladimir Zelensky, che era insieme al Presidente [francese] Emmanuel Macron e ai leader europei. Abbiamo fatto buoni progressi e contiamo di presentare le nostre proposte legali questa settimana,” ha scritto von der Leyen sulla piattaforma di social media X.

///

European leaders and Vladimir Zelensky have made progress in discussing a plan for settling the conflict in Ukraine, European Commission President Ursula von der Leyen stated.

“Good discussion today with Vladimir Zelensky who was together with [French] President Emmanuel Macron and European leaders. We have made good progress, and we plan to table our legal proposals this week,” von der Leyen wrote on the social media platform X.