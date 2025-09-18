TASS (TELEGRAM) * VENEZUELA: «LE FORZE ARMATE HANNO INIZIATO LA MANOVRA SOVEREIGN CARIBBEAN 200, ALL’ISOLA DI LA ORCHILA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Le forze armate del Venezuela hanno iniziato la manovra militare Sovereign Caribbean 200 vicino all’isola di La Orchila, nelle acque territoriali del Venezuela.
“Su istruzione del Presidente costituzionale del Venezuela Nicolas Maduro, ordino di iniziare l’esercitazione Sovrana dei Caraibi, che rafforzerà la nostra capacità di difesa”, ha dichiarato il Ministro della Difesa Vladimir Padrino Lopez, citato da Venezolana de Television.
Secondo il ministro, le esercitazioni di tre giorni coinvolgeranno tutti i tipi di forze armate venezuelane: aerospaziali, speciali, di ricognizione, di guerra elettronica, navali, aeree, terrestri e di difesa aerospaziale.
Venezuela’s armed forces have begun the Sovereign Caribbean 200 military maneuver near the island of La Orchila in Venezuela’s territorial waters.
“At the instruction of Venezuela’s constitutional President Nicolas Maduro, I order to begin the Sovereign Caribbean exercise, which will strengthen our defense capacity,” Venezolana de Television quoted quoted Defense Minister Vladimir Padrino Lopez as saying.
According to the minister, the three-day drills will involve all types of the Venezuelan armed forces: aerospace, special, reconnaissance, electronic warfare, naval, airborne, ground, and aerospace defense forces.