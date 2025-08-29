TASS (TELEGRAM) * VANCE, «LE QUESTIONI ANCORA APERTE PER UCRAINA E RUSSIA, SICUREZZA E TERRITORI IN DISCUSSIONE»

20.21 - venerdì 29 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Gli Stati Uniti e la Russia sono riusciti a ridurre l’elenco delle questioni aperte riguardanti la risoluzione del conflitto in Ucraina alle garanzie di sicurezza e alle concessioni territoriali, ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, commentando i risultati dei negoziati dell’inviato presidenziale statunitense Steve Witkoff.

“I frutti dei suoi negoziati (di Witkoff) sono che abbiamo ristretto l’elenco delle questioni aperte nella guerra Russia-Ucraina a una serie di questioni chiaramente definite – nello specifico, garanzie di sicurezza e concessioni territoriali”, ha scritto sulla sua pagina X.

///

The United States and Russia have managed to reduce the list of open issues concerning the settlement of the conflict in Ukraine to security guarantees and territorial concessions, US Vice President JD Vance said, commenting on the results of US presidential envoy Steve Witkoff’s negotiations.

“The fruits of his (Witkoff’s) negotiations are that we have narrowed the list of open issues in the Russia-Ukraine war to a set of clearly defined issues – specifically, security guarantees and territorial concessions,” he wrote on his X page.