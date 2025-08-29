TASS (TELEGRAM) * KALLAS, «I MINISTRI UE DI ESTERI E DIFESA AMPLIANO LA FORMAZIONE PER L’UCRAINA, PER ADDESTRARE I MILITARI DI KIEV SUL LORO TERRITORIO»

20.21 - venerdì 29 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I ministri degli Esteri e della Difesa dell’Unione Europea hanno concordato di ampliare il mandato della missione di formazione dell’Unione Europea per l’Ucraina, con l’obiettivo finale di addestrare i militari di Kiev sul territorio ucraino, anche se non è stata stabilita alcuna tempistica, ha dichiarato il capo della politica estera dell’Unione Europea Kaja Kallas dopo il primo giorno di una riunione ministeriale informale dell’Unione Europea a Copenhagen.

“Questo potrebbe includere il collocamento di istruttori dell’UE nelle accademie e nelle istituzioni militari ucraine”, ha dichiarato Kallas.

Non ha fornito una tempistica per l’inizio di tali attività, ma ha sottolineato che l’UE non intende permettere una ripetizione del 2022 una volta terminato il conflitto.

///

EU foreign and defense ministers have agreed to expand the mandate of the EU training mission for Ukraine, with the eventual goal of training Kiev’s servicemen on Ukrainian territory, though no timeline has been set, EU foreign policy chief Kaja Kallas said after the first day of an informal EU ministerial meeting in Copenhagen.

“This could include placing EU trainers in Ukrainian military academies and institutions,” Kallas stated.

She did not provide a timeline for when such activities might begin, but emphasized that the EU does not intend to allow a repeat of 2022 once the conflict ends.