TASS (TELEGRAM) * TRUMP, «TUTTE LE TARIFFE IMPOSTE DURANTE IL MIO MANDATO “SONO ANCORA IN VIGORE”, NONOSTANTE UNA CORTE D’APPELLO LE ABBIA DICHIARATE ILLEGALI»

08.18 - sabato 30 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che tutte le tariffe imposte durante il suo mandato “sono ancora in vigore”, nonostante una corte d’appello le abbia dichiarate illegali.

Trump ha liquidato la decisione della corte come “altamente partigiana” e ha promesso di appellarsi alla Corte Suprema, sostenendo che la rimozione delle tariffe renderebbe gli Stati Uniti “finanziariamente deboli” e “distruggerebbe letteralmente” il Paese.

Trump ha assicurato che gli Stati Uniti non tollereranno più “tariffe sleali e barriere commerciali non tariffarie” da parte di alleati o avversari.

///

US President Donald Trump has declared that all tariffs imposed during his term “are still in effect,” despite an appeals court ruling them illegal.

Trump dismissed the court’s decision as “highly partisan” and vowed to appeal to the Supreme Court, arguing that removing tariffs would make the US “financially weak” and “literally destroy” the country.

Trump assured that the US would no longer tolerate “unfair tariffs and non-tariff trade barriers” from allies or adversaries.