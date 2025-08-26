Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * «TRUMP SPERA IN UNA RAPIDA SOLUZIONE, DAI CONFLITTI DI GAZA ALLA GUERRA IN UCRAINA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
21.44 - martedì 26 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di sperare che la situazione a Gaza e il conflitto in Ucraina si risolvano “molto rapidamente”

“Speriamo che le cose si risolvano molto rapidamente per quanto riguarda Gaza e anche per quanto riguarda l’Ucraina e la Russia”, ha detto ai giornalisti.

///
US President Donald Trump has said he hopes that the situation in Gaza and the conflict in Ukraine will be settled “very quickly.”

“Hopefully we’re going to have things solved very quickly with regard to Gaza and also with regard to Ukraine and Russia,” he told reporters.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.