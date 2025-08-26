TASS (TELEGRAM) * «TRUMP SPERA IN UNA RAPIDA SOLUZIONE, DAI CONFLITTI DI GAZA ALLA GUERRA IN UCRAINA»

21.44 - martedì 26 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di sperare che la situazione a Gaza e il conflitto in Ucraina si risolvano “molto rapidamente”

“Speriamo che le cose si risolvano molto rapidamente per quanto riguarda Gaza e anche per quanto riguarda l’Ucraina e la Russia”, ha detto ai giornalisti.

US President Donald Trump has said he hopes that the situation in Gaza and the conflict in Ukraine will be settled “very quickly.”

“Hopefully we’re going to have things solved very quickly with regard to Gaza and also with regard to Ukraine and Russia,” he told reporters.