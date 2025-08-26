Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * TRUMP, «VOGLIO VEDERE LA PACE IN UCRAINA, NON HO FRETTA DI IMPORRE SANZIONI ECONOMICHE»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
21.16 - martedì 26 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di voler vedere la pace in Ucraina, per questo non ha fretta di imporre sanzioni economiche.

///
US President Donald Trump has said he wants to see peace in Ukraine, that’s why he is in no hurry to impose economic sanctions.

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Vladimir Zelensky è anche responsabile della mancanza di un chiaro movimento verso la pace in Ucraina, ha detto il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

///
Vladimir Zelensky is also to blame for the lack of clear movement toward peace in Ukraine, US President Donald Trump said.

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere pronto a una guerra economica con la Russia se non ci sarà una soluzione in Ucraina e ha promesso che non ci sarà la Terza Guerra Mondiale in ogni caso.

///
US President Donald Trump said that he is ready for an economic war with Russia if there is no settlement in Ukraine and promised that there will be no World War III either way.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.