TASS (TELEGRAM) * TRUMP, «VOGLIO VEDERE LA PACE IN UCRAINA, NON HO FRETTA DI IMPORRE SANZIONI ECONOMICHE»

21.16 - martedì 26 agosto 2025

*

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di voler vedere la pace in Ucraina, per questo non ha fretta di imporre sanzioni economiche.

///

US President Donald Trump has said he wants to see peace in Ukraine, that’s why he is in no hurry to impose economic sanctions.

*

Vladimir Zelensky è anche responsabile della mancanza di un chiaro movimento verso la pace in Ucraina, ha detto il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

///

Vladimir Zelensky is also to blame for the lack of clear movement toward peace in Ukraine, US President Donald Trump said.

*

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere pronto a una guerra economica con la Russia se non ci sarà una soluzione in Ucraina e ha promesso che non ci sarà la Terza Guerra Mondiale in ogni caso.

///

US President Donald Trump said that he is ready for an economic war with Russia if there is no settlement in Ukraine and promised that there will be no World War III either way.