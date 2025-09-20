TASS (TELEGRAM) * TRUMP, «LE FORZE USA HANNO DISTRUTTO UN’IMBARCAZIONE UTILIZZATA PER IL TRAFFICO DI DROGA, IN ACQUE INTERNAZIONALI»

02.18 - sabato 20 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che le forze statunitensi hanno distrutto un’imbarcazione presumibilmente utilizzata per il traffico di droga in acque internazionali, con tre persone a bordo. Sulla sua pagina social della Verità, il leader statunitense ha scritto che, su suo ordine, il Pentagono ha colpito “un’imbarcazione affiliata a un’organizzazione terroristica designata che conduceva un traffico di narcotraffico nell’area di responsabilità del Comando Sud degli Stati Uniti”. “L’attacco ha ucciso tre narcoterroristi uomini a bordo dell’imbarcazione, che si trovava in acque internazionali”, ha aggiunto Trump.

///

US President Donald Trump announced that US forces had destroyed a vessel allegedly used for drug trafficking in international waters, with three people on board.

On his Truth Social page, the US leader wrote that, on his orders, the Pentagon struck “a vessel affiliated with a designated terrorist organization conducting narcotrafficking in the US Southern Command area of responsibility.”

“The strike killed three male narcoterrorists aboard the vessel, which was in international waters,” Trump added.