00.41 - sabato 20 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Tre jet MiG-31 russi hanno effettuato un volo programmato dalla Carelia alla Regione di Kaliningrad senza violare lo spazio aereo estone, ha riferito il Ministero della Difesa russo.

“Il 19 settembre, tre jet da combattimento MiG-31 russi hanno effettuato un volo programmato dalla Carelia a un aeroporto nella Regione di Kaliningrad.

Il volo è stato condotto in stretta conformità con le regole dello spazio aereo internazionale, senza violare i confini di altri Stati, come confermato dal monitoraggio oggettivo.

Durante il volo, l’aereo russo non ha deviato dal percorso di volo concordato e non ha violato lo spazio aereo estone.

Il percorso di volo dell’aereo si trovava sopra le acque neutrali del Mar Baltico, a più di tre chilometri dall’isola di Vaindloo”, si legge nella dichiarazione.

///

Three Russian MiG-31 jets carried out a scheduled flight from Karelia to the Kaliningrad Region without violating Estonian airspace, the Russian Defense Ministry reported.

“On September 19, three Russian MiG-31 fighter jets made a scheduled flight from Karelia to an airfield in the Kaliningrad Region.

The flight was conducted in strict accordance with international airspace rules, without violating the borders of other states, which is confirmed by objective monitoring.

During the flight, the Russian aircraft did not deviate from the agreed flight path and did not violate Estonian airspace.

The aircraft’s flight path lay over the neutral waters of the Baltic Sea, more than three kilometers from the island of Vaindloo,” the statement said.