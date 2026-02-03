TASS (TELEGRAM) * TRUMP, «IL FINANZIERE EPSTEIN HA COSPIRATO CONTRO LA MIA VITTORIA ELETTORALE»

07.24 - martedì 3 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato ai giornalisti alla Casa Bianca che il finanziere Jeffrey Epstein, condannato per molestie su minori, ha cospirato contro la sua vittoria elettorale.

“Hanno scoperto che Jeffrey Epstein e questo scrittore di scarsa reputazione di nome Michael Wolff stavano cospirando contro Donald Trump per fargli perdere le elezioni”, ha osservato, esprimendo la convinzione che i democratici abbiano spinto per la pubblicazione dei documenti su Epstein per danneggiarlo, ma ha sottolineato che “si sta scoprendo che sono stati i democratici a cospirare con Epstein”, dato che “Bill Clinton è coinvolto in modo significativo”.

///

US President Donald Trump told reporters at the White House that financier Jeffrey Epstein, convicted of child molestation, conspired against his election victory.

“They found that Jeffrey Epstein and this sleazebag writer named Michael Wolff were conspiring against Donald Trump to lose the election,” he noted, expressing confidence that Democrats pushed for the release of Epstein documents to damage him, but stressed that “it’s turning out to be the Democrats that conspired with Epstein,” since “Bill Clinton is such a big part of it.”