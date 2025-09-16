TASS (TELEGRAM) * STRISCIA DI GAZA: «59 MORTI E 386 FERITI NELLE ULTIME ORE, GLI SCONTRI CONTINUANO» (VIDEO)

14.57 - martedì 16 settembre 2025

Video: TASS/Reuters/StringersHub

Fifty-nine deaths and 386 injuries have been reported in the Gaza Strip over the past 24 hours as combat there continues, the enclave’s Health Ministry said on Telegram.

The agency noted that the number of Gaza residents who recently died from starvation has risen to 428, including 146 children. Over the past 24 hours at least three deaths due to malnutrition were registered in the Strip.

Video: TASS/Reuters/StringersHub