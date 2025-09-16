TASS (TELEGRAM) * «L’UNGHERIA BLOCCA L’INGRESSO DELL’UCRAINA, NESSUN ACCORDO POSSIBILE NELL’UNIONE EUROPEA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
L’Ucraina non può entrare nell’UE aggirando in qualche modo l’opposizione dell’Ungheria, ha dichiarato il Ministro ungherese per gli Affari UE Janos Boka.
“Parlando dell’adesione dell’Ucraina [all’Unione Europea], è impossibile aggirare [la decisione di] uno Stato membro, sia legalmente che politicamente.
I Paesi possono incontrarsi di propria iniziativa per discutere di questioni con l’Ucraina, ma tali incontri non hanno alcuna forza legale”, ha detto ai giornalisti a Bruxelles, come citato nel resoconto della delegazione ungherese presso l’UE su X.
Ukraine cannot get into the EU by somehow circumventing Hungary’s opposition to the move, Hungarian Minister for EU Affairs Janos Boka said.
“Speaking about Ukraine’s accession [to the European Union], it is impossible to circumvent [the decision of] a member state either legally or politically.
Countries can meet on their own initiative to discuss issues with Ukraine, but such meetings have no legal force,” he told reporters in Brussels as quoted in the account of the Hungarian delegation to the EU on X.