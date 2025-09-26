15.54 - venerdì 26 settembre 2025

Il Consiglio Nazionale, il Parlamento della Slovacchia, ha inserito il concetto di due generi – maschile e femminile – nella Costituzione del Paese, ha riferito il canale televisivo Markiza.

Secondo il canale, le modifiche costituzionali sono state adottate con il numero minimo di voti richiesto dalla legge – 90 su 150 deputati.

Gli emendamenti saranno ora inviati al Presidente slovacco Peter Pellegrini per la firma.

Il Parlamento non si aspetta alcuna obiezione da parte del Capo di Stato, poiché le modifiche mirano a rafforzare l’autorità della Slovacchia nel definire le proprie politiche in materia di matrimonio, famiglia e vita privata.

L’iniziativa è stata introdotta dalla Direzione – Democrazia Sociale, il partito più grande della coalizione di governo.

Il suo presidente, il Primo Ministro slovacco Robert Fico, ha precedentemente sottolineato la necessità di garantire che “nessuno possa proclamarsi elicottero, gatto o cane”.

The National Council, Slovakia’s parliament, has enshrined the concept of two genders — male and female — into the country’s constitution, the Markiza TV channel reported.

According to the channel, the constitutional changes were adopted with the minimum number of votes required by law — 90 out of 150 MPs. The amendments will now be sent to Slovak President Peter Pellegrini for signing. Parliament expects no objections from the head of state, since the changes are aimed at reinforcing Slovakia’s authority to set its own policies on marriage, family, and private life.

The initiative was introduced by Direction — Social Democracy, the largest party in the governing coalition. Its chairman, Slovak Prime Minister Robert Fico, previously stressed the need to ensure that “no one could proclaim themselves to be a helicopter, a cat, or a dog.”