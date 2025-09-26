TASS (TELEGRAM) * ORBAN, «A TRUMP HO DETTO CHE IL MIO PAESE DECIDERÀ DA SOLO SE ACQUISTARE O MENO IL PETROLIO RUSSO»

15.20 - venerdì 26 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Dopo una conversazione telefonica con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il Primo Ministro ungherese Viktor Orban ha dichiarato che il suo Paese deciderà da solo se acquistare o meno il petrolio russo, essendo guidato principalmente dai suoi interessi economici.

“Noi [Ungheria e Stati Uniti] non dobbiamo accettare le argomentazioni dell’altro. Dobbiamo solo parlare chiaramente dei nostri interessi e ascoltarci come amici, poi ognuno farà ciò che desidera”, ha detto Orban in un’intervista alla radio Kossuth, come citato da Bloomberg.

After a phone conversation with US President Donald Trump, Hungarian Prime Minister Viktor Orban stated that his country will decide on its own whether or not to buy Russian oil, being guided primarily by its economic interests.

“We [Hungary and US] need not accept each other’s arguments. <…> We just need to talk clearly about our interests and listen to each other as friends, then everyone does as they wish,” Orban said in an interview with Kossuth radio, as quoted by Bloomberg.