TASS (TELEGRAM) * SAN PIETROBURGO: «SVENTATO CONTRABBANDO DI METEORITE DA 2,5 TONNELLATE VERSO IL REGNO UNITO, VALORE STIMATO 3,5 MILIONI DI DOLLARI» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Le autorità doganali di San Pietroburgo hanno sventato un tentativo di contrabbando di un frammento di meteorite del peso di 2,5 tonnellate verso il Regno Unito, secondo quanto riferito dall’ufficio stampa della Direzione doganale nord-occidentale della Russia all’agenzia TASS.
Gli esperti hanno confermato che il frammento è un grosso pezzo del meteorite ferroso Aletai, del valore di circa 323 milioni di rubli, pari a circa 3,5 milioni di dollari.
Video: Servizio doganale federale russo/TASS/Ruptly.
Customs authorities in St. Petersburg stopped an attempt to smuggle a 2.5-ton fragment of a meteorite to the United Kingdom, the press service of Russia’s Northwest Customs Directorate told TASS.
Experts confirmed that the fragment is a large piece of the Aletai iron meteorite, valued at roughly 323 million rubles, or about $3.5 million.
Video: Russia’s Federal Customs Service/TASS/Ruptly