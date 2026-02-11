TASS (TELEGRAM) * RUTTE, «ABBIAMO LANCIATO ARCTIC SENTRY, CHE SFRUTTA LA FORZA DELL’ALLEANZA»

17.50 - mercoledì 11 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La NATO schiererà decine di migliaia di militari per partecipare alle esercitazioni militari nell’ambito della missione Arctic Sentry dell’alleanza, ha annunciato il segretario generale Mark Rutte.

“Abbiamo lanciato Arctic Sentry, che sfrutta la forza dell’alleanza, riunendo le attività della NATO e degli alleati nell’estremo nord in un unico approccio operativo globale alla regione”, ha dichiarato ai giornalisti durante una conferenza stampa.

“Inizialmente, riunirà esercitazioni come Arctic Endurance della Danimarca e Cold Response della Norvegia, attività che coinvolgono decine di migliaia di persone e le attrezzature necessarie per operare con successo nelle condizioni artiche”, ha sottolineato il capo della NATO.

///

