TASS (TELEGRAM) * RUTTE A KIEV: «LA NATO STA LAVORANDO PER FORNIRE ALL’UCRAINA MISSILI DI DIFESA AEREA AGGIUNTIVI, OLTRE A QUELLI FORNITI DAGLI USA»

22.40 - martedì 3 febbraio 2026

La NATO sta lavorando per individuare e fornire all’Ucraina missili di difesa aerea aggiuntivi oltre a quelli forniti dagli Stati Uniti, ha dichiarato il segretario generale della NATO Mark Rutte durante una conferenza stampa a Kiev.

“Stiamo lavorando per garantire la consegna più rapida possibile di sistemi di difesa aerea aggiuntivi. Non solo attraverso il PURL, ma anche da altre fonti”, ha affermato, rispondendo a una domanda sulla carenza di missili di difesa aerea a Kiev.

NATO is working to find and deliver extra air defense missiles to Ukraine beyond those provided by the United States, NATO Secretary General Mark Rutte said at a press conference in Kiev.

“We are working to ensure the fastest possible delivery of additional air defense systems. Not only through PURL, but also from other sources,” he said, responding to a question about Kiev’s shortage of air defense missiles.