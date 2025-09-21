TASS (TELEGRAM) * RUSSIA – MINISTERO DELLA DIFESA: «I SISTEMI AEREI HANNO ABBATTUTO 22 DRONI UCRAINI»

21.19 - domenica 21 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

I sistemi di difesa aerea hanno abbattuto 22 droni ucraini sopra le regioni russe dalle 16.00 alle 20.00 ora di Mosca, ovvero dalle 13.00 alle 17.00 GMT, ha dichiarato il Ministero della Difesa.

Secondo il Ministero, i sistemi di difesa aerea in servizio hanno intercettato ed eliminato “16 droni sulle acque del Mar Nero e tre droni ciascuno – sulla Regione di Belgorod e sulla Repubblica di Crimea.”

Air defense systems took down 22 Ukrainian drones over Russian regions from 4 p.m. to 8 p.m. Moscow time, or from 1 p.m. to 5 p.m. GMT, the Defense Ministry said.

According to it, air defense systems on duty intercepted and eliminated “16 drones over the waters of the Black Sea and three drones each – over the Belgorod Region and the Republic of Crimea.”