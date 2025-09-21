ZELENSKY (TELEGRAM) * «MI PREPARO ALLA SETTIMANA DIPLOMATICA, ASPETTO INCONTRI CRUCIALI» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Ci stiamo preparando per una settimana molto intensa di diplomazia.
Possiamo fare molto se i nostri partner ci ascoltano e sostengono le proposte che avvicinano davvero la fine della guerra.
Ci sarà una settimana di Assemblea Generale delle Nazioni Unite – vari eventi e riunioni.
Sono già in programma quasi due dozzine di incontri con i leader di diversi Paesi di tutto il mondo, con tutti coloro che da tempo sostengono l’Ucraina e che sono tra i nostri nuovi partner.
I primi incontri avranno luogo domani.
Stiamo anche pianificando un incontro con il Presidente degli Stati Uniti d’America questa settimana.
Ci sarà un evento importante sulla restituzione dei bambini ucraini rapiti dalla Russia – il vertice è veramente globale a questo proposito.
È importante che questa settimana rafforzi la determinazione del mondo a intraprendere un’azione forte – la pace non prevarrà senza la forza.
Готуємось зараз до дуже напруженого тижня – тижня дипломатії.
Багато можемо зробити, якщо партнери будуть чути нас і підтримувати пропозиції, які реально наближають закінчення війни.
Буде тиждень Генеральної Асамблеї ООН – різні заходи, зустрічі.
Вже у графіку – майже два десятки зустрічей із лідерами різних країн з усіх частин світу, з усіма, хто давно підтримує Україну й хто серед нових наших партнерів.
Перші зустрічі – вже завтра.
Плануємо також на тижні зустріч із Президентом Сполучених Штатів Америки.
Буде вагома подія щодо повернення українських дітей, які були викрадені Росією, – саміт дійсно глобальний щодо цього.
Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії – без сили мир не пануватиме.