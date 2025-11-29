TASS (TELEGRAM) * ROMA: «MANIFESTAZIONE ANTIGOVERNATIVA CONTRO L’ECONOMIA DI GUERRA E A FAVORE DELLA PALESTINA»

19.06 - sabato 29 novembre 2025
A Roma si è svolta una grande manifestazione antigovernativa.
I manifestanti contro l’economia di guerra dell’attuale governo guidato da Giorgia Meloni e a sostegno della Palestina hanno marciato nella parte centrale della città.
Video di Vera Shcherbakova/TASS.
A large anti-government demonstration took place in Rome.
Protesters against the war economy of the current government led by Giorgia Meloni and in support of Palestine marched through the central part of the city.
Video by Vera Shcherbakova/TASS
