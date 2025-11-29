Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

ZELENSKY (TELEGRAM) * «LA DELEGAZIONE UCRAINA ARRIVERÀ NEGLI USA STASERA, IL DIALOGO CONTINUERÀ SUI PUNTI DI GINEVRA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
18.14 - sabato 29 novembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La delegazione ucraina arriverà negli Stati Uniti questa sera – ora statunitense – e il dialogo continuerà sulla base dei punti di Ginevra.

La diplomazia rimane attiva.

La parte americana si sta dimostrando costruttiva, ed è possibile che nei prossimi giorni si concludano i passi per determinare come porre fine alla guerra in modo dignitoso.

La delegazione ucraina ha le direttive necessarie e mi aspetto che lavori in linea con le chiare priorità ucraine.

///

Сьогодні ввечері – за американським часом – українська делегація вже має бути у Сполучених Штатах Америки, і буде продовжений діалог на основі пунктів із Женеви.

Дипломатія залишається активною.

Американська сторона проявляє конструктив, і цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну.

Українська делегація має необхідні директиви, і я очікую від хлопців роботу згідно з чіткими українськими пріоритетами.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.