ZELENSKY (TELEGRAM) * «LA DELEGAZIONE UCRAINA ARRIVERÀ NEGLI USA STASERA, IL DIALOGO CONTINUERÀ SUI PUNTI DI GINEVRA»

18.14 - sabato 29 novembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

La delegazione ucraina arriverà negli Stati Uniti questa sera – ora statunitense – e il dialogo continuerà sulla base dei punti di Ginevra.

La diplomazia rimane attiva.

La parte americana si sta dimostrando costruttiva, ed è possibile che nei prossimi giorni si concludano i passi per determinare come porre fine alla guerra in modo dignitoso.

La delegazione ucraina ha le direttive necessarie e mi aspetto che lavori in linea con le chiare priorità ucraine.

Сьогодні ввечері – за американським часом – українська делегація вже має бути у Сполучених Штатах Америки, і буде продовжений діалог на основі пунктів із Женеви.

Дипломатія залишається активною.

Американська сторона проявляє конструктив, і цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну.

Українська делегація має необхідні директиви, і я очікую від хлопців роботу згідно з чіткими українськими пріоритетами.