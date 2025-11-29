ZELENSKY (TELEGRAM) * «LA DELEGAZIONE UCRAINA ARRIVERÀ NEGLI USA STASERA, IL DIALOGO CONTINUERÀ SUI PUNTI DI GINEVRA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
La delegazione ucraina arriverà negli Stati Uniti questa sera – ora statunitense – e il dialogo continuerà sulla base dei punti di Ginevra.
La diplomazia rimane attiva.
La parte americana si sta dimostrando costruttiva, ed è possibile che nei prossimi giorni si concludano i passi per determinare come porre fine alla guerra in modo dignitoso.
La delegazione ucraina ha le direttive necessarie e mi aspetto che lavori in linea con le chiare priorità ucraine.
///
Сьогодні ввечері – за американським часом – українська делегація вже має бути у Сполучених Штатах Америки, і буде продовжений діалог на основі пунктів із Женеви.
Дипломатія залишається активною.
Американська сторона проявляє конструктив, і цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну.
Українська делегація має необхідні директиви, і я очікую від хлопців роботу згідно з чіткими українськими пріоритетами.