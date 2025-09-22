TASS (TELEGRAM) * PUTIN, «LA SCADENZA DEL TRATTATO NEW START NEL 2026 SEGNERÀ LA FINE DELL’ULTIMO ACCORDO, CHE LIMITA ESPLICITAMENTE LE CAPACITÀ MISSILISTICHE»

15.09 - lunedì 22 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I punti chiave delle dichiarazioni di Vladimir Putin alla riunione del Consiglio di Sicurezza:

La scadenza del trattato New START nel 2026 segnerà la fine dell’ultimo accordo che limita esplicitamente le capacità missilistiche.

La Russia cerca di preservare lo status quo stabilito dal New START.

La Russia è pronta a rispettare le limitazioni fondamentali del trattato per un anno dopo la sua scadenza nel febbraio 2026.

La Russia potrà mantenere queste limitazioni solo se gli Stati Uniti adotteranno misure identiche.

La situazione nel campo della stabilità strategica continua a deteriorarsi.

Le azioni distruttive dell’Occidente hanno seriamente minato le basi del dialogo tra le potenze nucleari.

I rischi strategici esistenti si stanno intensificando e ne stanno emergendo di nuovi a livello mondiale.

L’Occidente mira a raggiungere una “superiorità assoluta e schiacciante” nel dominio strategico.

Il sistema di accordi sul controllo delle armi nucleari e strategiche difensive tra Russia e Stati Uniti è stato quasi completamente smantellato.

La Russia è pronta a contrastare qualsiasi minaccia strategica con misure militari e tecniche, non con le parole.

La Russia è sicura dell’affidabilità e dell’efficacia delle sue forze di deterrenza.

La Russia non cerca una corsa agli armamenti.

Putin ha ordinato un attento monitoraggio dell’espansione dei sistemi di difesa missilistica degli Stati Uniti, compresi i preparativi per il dispiegamento di intercettori nello spazio.

///

Key takeaways from Vladimir Putin’s statements at a Security Council meeting:

The expiration of the New START treaty in 2026 will mark the end of the last agreement explicitly limiting missile capabilities.

Russia seeks to preserve the status quo established by New START.

Russia is prepared to observe the treaty’s core limitations for one year after its expiration in February 2026.

Russia can only maintain these restrictions if the US takes identical steps.

The situation in the field of strategic stability continues to deteriorate.

The West’s destructive actions have seriously undermined the foundations for dialogue between nuclear powers.

Existing strategic risks are intensifying, and new ones are emerging worldwide.

The West aims to achieve “absolute overwhelming superiority” in the strategic domain.

The system of agreements on nuclear and strategic defensive weapons control between Russia and the US has been almost entirely dismantled.

Russia is ready to counter any strategic threats with military and technical measures, not words.

Russia is confident in the reliability and effectiveness of its deterrent forces.

Russia is not seeking an arms race.

Putin ordered close monitoring of the expansion of US missile defense systems, including preparations for deploying interceptors in space.