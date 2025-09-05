TASS (TELEGRAM) * PRESIDENTE DAN, «LA ROMANIA NON INVIERÀ LE SUE TRUPPE IN UCRAINA, MA ASSISTERÀ NELLE OPERAZIONI DI MANTENIMENTO DELLA PACE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
La Romania non invierà le sue truppe in Ucraina, ma assisterà nelle operazioni di mantenimento della pace, ha detto il Presidente Nicusor Dan in un’intervista al canale televisivo Antena 1.
“Molti Paesi vicini alla Russia hanno preso la nostra stessa decisione: non inviare truppe in Ucraina dopo un’eventuale pace o cessate il fuoco. Ma forniremo un supporto logistico per le operazioni di pace dalle nostre basi. Tuttavia, per farlo, dobbiamo prima raggiungere la pace o almeno un cessate il fuoco”, ha sottolineato.
In precedenza, il Primo Ministro rumeno Ilie Bolojan ha dichiarato allo stesso canale televisivo che Bucarest non invierà truppe in Ucraina, ma potrebbe fornire agli alleati della NATO le sue basi militari.
Romania will not send its troops to Ukraine but will assist in peacekeeping operations, President Nicusor Dan said in an interview with the Antena 1 TV channel.
“Many of the countries that are close to Russia have made the same decision as we have – not to send troops to Ukraine after a potential peace or ceasefire. But we will provide logistical support for peacekeeping operations from our bases. However, to do so, we must first achieve peace or at least a ceasefire,” he emphasized.
Earlier, Romanian Prime Minister Ilie Bolojan told the same TV channel that Bucharest would not send troops to Ukraine but could provide NATO allies with its military bases.