Viabilità Trento

TASS (TELEGRAM) * ERIC TRUMP: «IL FIGLIO DEL PRESIDENTE USA POSSIEDE 73 MILIONI DI AZIONI “AMERICAN BITCOIN”, IL SALTO DI PREZZO HA PORTATO IL VALORE A 950 MILIONI DI DOLLARI»

23.29 - giovedì 4 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il figlio del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Eric, è diventato miliardario grazie all’aumento del prezzo delle azioni della società americana di estrazione di criptovaluta Bitcoin, come riporta Forbes.

Eric Trump possiede 73 milioni di azioni dell’azienda e il salto di prezzo ha portato il valore della sua partecipazione mercoledì mattina a 950 milioni di dollari.

La crescita è rallentata alla fine delle contrattazioni del 3 settembre a 8,04 dollari per azione, valutando la partecipazione del giovane Trump a 590 milioni di dollari. Si tratta comunque di un valore superiore a quello degli immobili privati posseduti da qualsiasi membro della famiglia presidenziale.

US President Donald Trump’s son Eric became a billionaire thanks to a surge in the stock price of American Bitcoin cryptocurrency mining company, Forbes reported.

Eric Trump owns 73 million shares in the company, and the price jump drove the value of his stake on Wednesday morning to $950 million at some point.

The growth slowed down by the end of trading on September 3 to $8.04 per share, valuing the younger Trump’s stake at $590 million. That’s still more than the value of the private real estate owned by any member of the presidential family.

