Germany’s economic losses from recent crises have reached nearly €1 trillion, with total real GDP losses from 2020-2026 amounting to €940 billion, over €20,000 per worker, the Cologne Institute for Economic Research reported, citing the pandemic, the Ukraine conflict, and US confrontational policies as the reasons.
The German economy reportedly grew only 0.2% in 2025, narrowly avoiding a third straight year of zero growth, with the crisis, triggered by COVID-19 and worsened by the halt in Russian gas supplies, far exceeding previous downturns.