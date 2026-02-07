Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * PIL GERMANIA: «LE PERDITE ECONOMICHE CAUSATE DALLE RECENTI CRISI HANNO RAGGIUNTO 940 MILIARDI»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
14.20 - sabato 7 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le perdite economiche della Germania causate dalle recenti crisi hanno raggiunto quasi 1.000 miliardi di euro.

Con perdite totali del PIL reale dal 2020 al 2026 pari a 940 miliardi di euro, oltre 20.000 euro per lavoratore, secondo quanto riportato dall’Istituto di ricerca economica di Colonia.

Si cita come cause la pandemia, il conflitto in Ucraina e le politiche conflittuali degli Stati Uniti.

Secondo quanto riportato, l’economia tedesca è cresciuta solo dello 0,2% nel 2025, evitando per un soffio il terzo anno consecutivo di crescita zero.

Con una crisi innescata dal COVID-19 e aggravata dall’interruzione delle forniture di gas russo, che ha superato di gran lunga le precedenti recessioni.

///

Germany’s economic losses from recent crises have reached nearly €1 trillion, with total real GDP losses from 2020-2026 amounting to €940 billion, over €20,000 per worker, the Cologne Institute for Economic Research reported, citing the pandemic, the Ukraine conflict, and US confrontational policies as the reasons.

The German economy reportedly grew only 0.2% in 2025, narrowly avoiding a third straight year of zero growth, with the crisis, triggered by COVID-19 and worsened by the halt in Russian gas supplies, far exceeding previous downturns.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.