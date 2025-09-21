TASS (TELEGRAM) * PESKOV, «PUTIN RIMANE INTERESSATO A RISOLVERE LA SITUAZIONE IN UCRAINA, CON I NEGOZIATI E LA COOPERAZIONE DI TRUMP»

13.44 - domenica 21 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Vladimir Putin rimane interessato a risolvere la situazione in Ucraina attraverso i negoziati e spera di continuare la cooperazione con gli Stati Uniti. Ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov al giornalista di VGTRK Pavel Zarubin.

“Putin, proprio come Trump, rimane interessato e aperto a portare l’intera questione ucraina a una conclusione pacifica”, ha detto Peskov. “Contiamo sul fatto che gli Stati Uniti e il Presidente Trump in persona si impegnino per aiutare in questa questione. Vedremo cosa ne verrà fuori”, ha osservato il portavoce del Cremlino.

Vladimir Putin remains interested in resolving the situation in Ukraine through negotiations and hopes to continue cooperation with the United States, Kremlin Spokesman Dmitry Peskov told VGTRK journalist Pavel Zarubin.

“Putin, just like Trump, remains interested and open to bringing the entire Ukrainian issue to a peaceful conclusion,” Peskov said. “We are counting on the United States and President Trump personally to make efforts to help in this matter. Well, we’ll see what comes of it,” the Kremlin spokesman noted.