ZELENSKY (TELEGRAM) * «LA RUSSIA DEVE SUBIRE CONSEGUENZE PER LE SUE AZIONI, SERVE UN’OPPOSIZIONE CHE LA COSTRINGA ALLA PACE»

La Russia deve sentire le conseguenze di ciò che sta facendo. Ha bisogno di un’opposizione sufficiente per costringerla alla pace.
Questo può essere fatto con una forza sufficiente del nostro esercito, con la nostra capacità a lungo raggio, con forti sanzioni contro la Russia e con una forte pressione.
Ora ci difendiamo dagli attacchi russi quasi ogni giorno. Questa settimana ci sono stati più di 1.500 droni d’attacco, più di 1.280 bombe aeree guidate e 50 missili di vario tipo.
In queste armi sono stati trovati migliaia di componenti stranieri – più di 132.000 – provenienti da diversi Paesi. Europa, America, Cina, Giappone e decine di altri.
Tutte queste tecnologie aiutano la Russia a creare armi su larga scala. Il tutto per il terrore contro il nostro popolo.
E se non fermiamo la Russia, questa diventerà sicuramente una minaccia per i Paesi dell’Europa e della regione del Pacifico.
Le sanzioni forti sono uno strumento che aiuterà a fermare tutto questo. Dobbiamo tagliare tutte le possibili rotte di approvvigionamento, aggirare le sanzioni e fare pressione sui Paesi e sulle singole aziende che li aiutano.
I partner hanno questo potere: il potere di proteggere le vite.
Ci auguriamo che il 19° pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea sia veramente doloroso e che gli Stati Uniti si uniscano agli europei.
Grazie a tutti coloro che stanno già aiutando.
Росія має відчувати наслідки того, що робить. Потрібна достатня протидія, щоб змусити її до миру.
Це можна зробити за наявності достатньої сили в нашої армії, нашої далекобійності, завдяки сильним санкціям проти Росії та сильному тиску.
Зараз ми майже щодня захищаємося від російських атак. За цей тиждень було понад 1500 ударних дронів, понад 1280 керованих авіаційних бомб і 50 ракет різних типів.
У цій зброї знайдено тисячі іноземних компонентів — більш ніж 132 тисячі — із різних країн. Європа, Америка, Китай, Японія й десятки інших.
Усі ці технології допомагають створювати Росії зброю у великих масштабах. Все заради терору проти наших людей.
І якщо не зупиняти Росію, це точно стане загрозою для країн Європи й Тихоокеанського регіону.
Сильні санкції – інструмент, який допоможе це зупинити. Потрібно перекрити всі можливі шляхи постачання, обходу санкцій, тиснути на країни та окремі компанії, які їм допомагають.
Партнери мають цю силу – силу, яка має захищати життя.
Ми розраховуємо на те, що 19-й пакет санкцій Європейського Союзу буде справді болючим та що Сполучені Штати приєднаються до європейців.
Дякую всім, хто вже допомагає.