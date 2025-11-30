12.37 - domenica 30 novembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le posizioni dell’Ucraina si deteriorano ogni giorno, sia per quanto riguarda la situazione politica interna che per la situazione al fronte, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

“È innegabile che ogni giorno è un’altra occasione persa per Zelensky e il regime di Kiev. Le loro posizioni si deteriorano ogni giorno sia all’interno del Paese che al fronte”, ha detto al giornalista televisivo Pavel Zarubin, commentando i tentativi di Kiev di ritardare i colloqui di pace.

///

Ukraine’s positions deteriorate every day, both in terms of the domestic political situation and the situation on the frontline, Kremlin Spokesman Dmitry Peskov said.

“It’s undeniable that every day is another missed opportunity for Zelensky and the Kiev regime. Their positions deteriorate every day both inside the country and on the frontline,” he told TV reporter Pavel Zarubin, commenting on Kiev’s attempts to delay peace talks.