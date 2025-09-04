TASS (TELEGRAM) * PERÙ: «L’EX PRESIDENTE ALEJANDRO TOLEDO CONDANNATO AD ALTRI 13 ANNI E 4 MESI PER RICICLAGGIO, DOPO I 20 ANNI E MEZZO PER CORRUZIONE»

06.57 - giovedì 4 settembre 2025

Il tribunale ha condannato l’ex Presidente peruviano Alejandro Toledo (2001-2006) ad altri 13 anni e 4 mesi di carcere in un caso di riciclaggio di denaro, ha annunciato il sistema giudiziario del Paese sul social network X.

Nell’ottobre dello scorso anno, Toledo è stato condannato a 20 anni e mezzo di carcere in un caso di corruzione.

Secondo il tribunale, Toledo ha aiutato la società di costruzioni brasiliana Odebrecht ad aggiudicarsi un contratto per la costruzione di due sezioni di un’autostrada che collega Brasile e Perù, in cambio di una tangente di 35 milioni di dollari.

The court sentenced ex-Peruvian President Alejandro Toledo (2001-2006) to another 13 years and 4 months in prison in a money laundering case, the country’s judicial system announced on the X social network.

In October last year, Toledo was sentenced to 20 and a half years in prison in a corruption case.

According to the court, Toledo helped the Brazilian construction corporation Odebrecht win a contract to build two sections of a highway connecting Brazil and Peru in exchange for a $35 million bribe.