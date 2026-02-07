TASS (TELEGRAM) * ORBAN, «L’UNGHERIA NON PARTECIPERÀ AL DISPIEGAMENTO DI TRUPPE EUROPEE IN UCRAINA, PERCHÉ COMPORTEREBBE UN CONFLITTO DIRETTO CON LA RUSSIA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
L’Ungheria non parteciperà al dispiegamento di truppe europee in Ucraina, poiché ciò comporterebbe un conflitto diretto con la Russia, ha affermato il primo ministro ungherese Viktor Orban.
“Oggi il pericolo sta nell’inviare denaro ungherese all’Ucraina. Domani i giovani ungheresi potrebbero essere inviati in guerra”, ha avvertito Orban su X.
“L’Ungheria dice: ‘No, ci rifiutiamo di partecipare a questo!'”.
Egli intende ribadire questa posizione in occasione di una “manifestazione contro la guerra” a Szombathely, in vista delle elezioni parlamentari del partito di governo Fidesz del 12 aprile.
Hungary will not participate in the deployment of European troops to Ukraine, as it would mean a direct conflict with Russia, Hungarian Prime Minister Viktor Orban has stated.
“Today, the danger lies in sending Hungarian money to Ukraine. Tomorrow, young Hungarians could be sent to war,” Orban warned on X. “Hungary says: ‘No, we refuse to take part in this!'”
He plans to reaffirm this stance at an “anti-war rally” in Szombathely ahead of the ruling Fidesz party’s parliamentary elections on April 12.