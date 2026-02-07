CRISTIANO ROMANI * «È STATA UN’EMOZIONE UNICA PARTECIPARE ALLA NASCITA DI “FUTURO NAZIONALE“, ORA CAMBIAMO L’ITALIA»

11.53 - sabato 7 febbraio 2026
(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Emozione unica e irripetibile. Partecipare alla nascita, questa mattina , di FUTURO NAZIONALE, è stata un’ emozione incredibile.
Oggi nasce il nuovo FUTURO per questa NAZIONE.
Oggi nasce il FUTURO al fianco dell’ uomo per il FUTURO per l’Italia.
Grazie Roberto Vannacci per avermi fatto vivere uno dei giorni più belli della mia vita.
Ora CAMBIAMO L’ITALIA.
